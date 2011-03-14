Азаров заявляет, что цены на продукты в Украине ниже, чем у соседей
09:03, 14 марта 2011Агро
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что цены на продукты питания в Украине ниже, чем у ближайших соседей.
На этом он акцентировал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.
«Цены на продукты питания в Украине ниже, чем в окружающих нас странах. Таких как Россия например, Беларусь. Я уже не говорю о Венгрии, Польше и так далее. Подчеркиваю – значительно ниже», - сказал Н.АЗАРОВ.
По его словам этого удалось достичь, прежде всего потому, что правительство «разумно и правильно определилось с экспортом зерна». При этом глава правительства еще раз подчеркнул, что Украина в ближайшие годы должна обеспечить себя продовольствием собственного производства.
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