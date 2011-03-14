Принятие закона о земле поможет развитию животноводства в Украине - Минагропром

Принятие закона о рынке земли будет способствовать развитию животноводства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир ЛАДЫКА на пресс-конференции в Житомирской облгосаминистрации 12 марта.

«Логика подсказывает, что положительное влияние этого закона связано с тем, что земля после его принятия как частная собственность будет в основном находиться в аренде»,- подчеркнул он.

При этом В. ЛАДЫКА также отметил необходимость создания в стране Аграрного банка и срочного принятия ряда других законов, регламентирующих земельные отношения, в частности закона о государственном земельном кадастре, призванного, по его словам, «сделать невозможной ситуацию, когда аграрий может остаться без земли».

По мнению В. ЛАДЫКИ, принятие закона о рынке земли будет способствовать также притоку иностранных инвестиций в АПК Украины в целом и животноводческую отрасль в частности. Он добавил, что в стране разрабатывается национальный проект развития животноводства.

На пресс-конференции прозвучало, что в целом на развитие животноводства в стране в этом году правительство планирует направить около 500 млн. грн., из них 70 млн. грн. – в Житомирскую область.

Как сообщал УНИАН, отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».