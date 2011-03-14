В Житомирской обл. распаевано и передано в собственность 73% сельхозугодий - ОГА

В Житомирской области распаевано и передано в собственность почти 73% сельхозугодий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Житомирском областном институте землеустройства сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

По его словам, в регионе на начало марта т. г. реформировано 677 агроформирований, 97,9% граждан получили сертификаты на право на земельный пай, 87% землепользователей использовали право бесплатной приватизации земли, нормативная денежная оценка земли проведена в 84% населенных пунктов, организовано проведение 35 аукционов по продаже земельных участков и прав аренды на них.

При этом С. РЫЖУК уточнил, что «рынок земли предусматривает прежде всего не куплю-продажу ее, а цивилизованное движение земли к более эффективному хозяину».