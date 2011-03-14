Для земельной реформы одного только закона мало - Житомирская ОГА

Чтобы заработала земельная реформа на Житомирщине одного только принятия Закона о рынке земли недостаточно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Житомирском институте землеустройства сообщил председатель Житомирской ОГА Сергей РЫЖУК.

По его словам, « Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ очень осторожно вводит собственную систему реформирования земельных отношений". "Потому что одно только принятие Закона о рынке земли - это еще не решение этого вопроса», - сказал С.РЫЖУК.

При этом он подчеркнул, что сейчас в стране принято немало законов, направленных на реформирование земельных отношений, " но часто выходит так, что закон -то есть, а дела реального нет".

С.РЫЖУК также сообщил, что принятие Закона о рынке земли" не означает, что мы будем торговать землей, как мукой или хлебом".

«Принятие названного закона означает прежде всего, что должно быть цивилизованное движение земли к эффективному хозяину. А если этот эффективный хозяин будет еще и собственником земли, то будет и цивилизованное государство»,- сказал С.РЫЖУК.

С. РЫЖУК также отметил потребность внедрения в сферу землеустройства Украины самых новых достижений науки и техники. " Европа давно уже перешла на аэрокосмическую съемку земельных работ, определение структуры посевных площадей и другое",- добавил он.

Он также рассказал о специфике использования полесских земель Житомирщины. " Тут, на Житомирщине, нужен особенный подход. Если на юге Украины, на черноземах арендодатели только и ждут, чтобы заработал Закон о рынке земли, то у нас на Полесье нужно, чтобы заработали сперва Закон об охране почв, Закон о кадастровой оценке земли и обязательно - Закон о консервации земель. Это означает, что государство тоже должно быть эффективным и равноправным участником рынка земли",- добавил председатель Житомирской облгосадминистрации.

С. РЫЖУК подчеркнул необходимость создания в стране условий для недопустимости использования любых коррупционных схем и особенно - в сфере земельных отношений.