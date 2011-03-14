Россельхознадзор начинает инспекцию украинских рыбоперерабатывающих предприятий

Специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской федерации (Россельхознадзор) сегодня начинают инспекцию украинских рыбоперерабатывающих предприятий на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам РФ для предоставления права экспорта продукции в страны Таможенного союза.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Сообщается, что инспекция продлится до 26 марта т.г.

В частности, инспектироваться будут ООО "Торговый Дом "Фаворит" (АР Крым), ООО НПП "Восток" (АР Крым), ООО "Винницкий завод паковочных изделий "ВИНТАР" (Винницкая обл.), ООО "Море-2007" (Днепропетровская обл.), ПП "Руметаль" (Днепропетровская обл.), ПАО "Производственное объединение "Одесский консервный завод" (Одесская обл.), ОАО «Очаковский рыбоконсервный комбинат», (Николаевская обл.), ООО "Финвал-2006" (Черкасская обл.) и ООО "Альфа-Этекс» (Черкасская обл.).