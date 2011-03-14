В Полтавской области подорожали фрукты, овощи, масло и хлеб

В Полтавской области в феврале больше всего подорожали фрукты, овощи, масло и хлеб, подешевели - яйца и мясо.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Так, по данным статистики, на потребительском рынке области в феврале 2011 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. В частности, подорожали фрукты - на 7,9%, овощи - на 7,5%, масло - на 3,6%, хлеб - на 3,2%, сахар - на 1,8%, рыба и продукты из рыбы - на 1,2%, макаронные изделия - на 0,3%.

Вместе с тем подешевели яйца - на 16,7%, мясо и мясопродукты - на 2,0%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 0,7%, молоко - на 0,5%, масло - на 0,2%.

Алкогольные напитки, табачные изделия выросли в цене на 0,2%, в т.ч. алкогольные напитки - на 0,4%, табачные изделия - на 0,1%.

Снижение цен на одежду и обувь на 0,3% произошло вследствие снижения стоимости обуви на 0,7%, одежды - на 0,1%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,6% обусловлено увеличением платы за горячую воду, отопление на 9,1%, водоснабжение - на 7,1%, электроэнергию - на 6,8%, канализации - на 2,8%. На 0,1% выросла стоимость содержания и ремонта жилья.

В сфере здравоохранения повышение цен на 0,5% произошло из-за подорожания амбулаторных услуг на 0,8%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования - на 0,4%.

Подорожание транспортных услуг (на 9,1%) и топлива и масел (на 4,6%) обусловило повышение цен по транспорту в целом на 6,1%.

На 0,5-0,8% выросли цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья, в сфере отдыха и культуры, ресторанов и гостиниц, образования. На 0,2% снизились цены в сфере связи.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (инфляции) в феврале 2011 г. по области составил 101,3%, с начала года - 102,2%, по Украине - 100,9% и 101,9% соответственно.