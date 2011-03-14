В Харьковской области подорожали овощи и бензин

В Харьковской области в феврале больше всего подорожали овощи, подешевели – яйца и мясо.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики в Харьковской области.

На потребительском рынке области в феврале продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в целом на 0,2%. Подешевели мясо и мясопродукты – на 3,2%, молоко – на 0,1%, сыр и творог – на 0,1%, яйца – на 15,8%, масло сливочное – на 1,1%. При этом хлеб и хлебопродукты подорожали на 2,5%, другие крупяные изделия – на 2,3%, рыба и продукты из рыбы – на 0,2%, масло подсолнечное – на 1,6%, фрукты – на 0,9%, овощи – на 4,7%, сахар – на 1,3%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в целом на 0,7% в основном за счет подорожания алкогольных напитков.

Одежда и обувь подешевели в целом на 0,8% (из-за удешевления одежды на 1,1% и обуви на 0,6%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива повысились в цене на 1,8% (в основном вследствие увеличения тарифов на водоснабжение и водоотвод, электроэнергию и в районах области – на центральное отопление). Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подорожали на 0,2%.

Услуги в сфере охраны здоровья подорожали на 0,2% за счет подорожания амбулаторных услуг.

Услуги транспорта выросли в цене на 3,1% (в основном вследствие подорожания бензина – на 4,8%). Отдых и культура стали дороже на 0,4% в основном из-за подорожания туристическо-экскурсионных услуг, услуг спортивных учреждений, газет и журналов, канцелярских товаров.

Услуги ресторанов и отелей подорожали на 1,7%, разные товары и услуги - на 0,7%.

При этом из-за снижения в цене телефонного оборудования связь стала дешевле на 0,1%. Цены на услуги в сфере образования не изменились.

Справка УНИАН. В феврале индекс потребительских цен в Харьковской области составил 100,3%.