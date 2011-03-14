Посевы озимой пшеницы необходимо пересеять на 5-10% площадей - Гидрометцентр

Гидрометцентр Украины считает, что необходимо пересеять посевы озимой пшеницы на 5-10% площадей.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

«Значительных потерь за счет перезимовки нет. Есть потери, но в пределах средних многолетних показателей. Погода в 2010 году была очень нетипичная, и сеяли поздно. На очень поздних посевах, особенно в западных областях, возможны потери до 20%, а в среднем по Украине – около 10% озимой пшеницы. Примерно 5-10% посевов озимой пшеницы нужно будет пересевать», - сказала Т.АДАМЕНКО.

При этом она отметила, что есть проблема по перезимовке озимого рапса. «Примерно на половине площадей под озимым рапсом изреженность и потери составляют до 30%. То есть 50% площадей будут иметь густоту ниже оптимальной», - сообщила Т.АДАМЕНКО. При этом она добавила, что в областях, где по климатическим условиям посев рапса является рискованным, потери могут быть и выше.