В Черниговской области 98% озимых перезимовали хорошо - ОГА

В Черниговской области озимые культуры перезимовали хорошо.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации, по данным проведенного мониторинга, 63% площадей озимых на зерно находятся в хорошем состоянии, 35% – в удовлетворительном и только 2,1% посевов озимых зерновых – слабые.

Что касается озимого рапса, то почти 60% площадей под этой культурой находятся в хорошем состоянии, почти 40% – в удовлетворительном и 3% – слабые. Тогда как в прошлом году из-за суровой зимы погибло около 44% озимого рапса.

Как отмечают научные работники, особенностью нынешней весенне-полевой кампании в регионе станет проблема сроков ее проведения. Ведь чем позже начинается посевная, тем меньше времени остается для проведения сева яровых культур в оптимальные сроки. Вследствие затяжной зимы нынешнего года посевная кампания в области, вероятнее всего, начнется не раньше первой декады апреля. В прошлом году аграрии вышли в поле в первой декаде апреля, а позапрошлом – в последней декаде марта.

Однако уже сегодня идет активная подготовка к выходу в поле. Накапливаются удобрения, семена, горючие. В отдельных хозяйствах началась подкормка озимых культур, которая через несколько дней станет массовой.