«КОНТИ» предлагает «Постные сладости»

Третий год подряд кондитерская компания «КОНТИ» выпускает к Великому Посту специальную серию кондитерских изделий, не содержащих животных жиров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в этом году ассортимент «Постных сладостей» расширился до 16 позиций.

Справка УНИАН. Компания «КОНТИ» основана в 1997 году и входит в тройку лидеров кондитерского рынка Украины и десятку крупнейших игроков в России. В состав Группы входит ЗАО «ПО «КОНТИ» и ЗАО «КОНТИ-РУС». Производственные активы Группы: Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики – в Украине и Курская КФ – в России.

Основные ТМ Группы: «AMOUR» (шоколад в ригелях «Dolci» и шоколадная плитка «AMOUR», шоколадные конфеты «EsfeRo», орехи в шоколаде «AMOUR»), «Bonjour»-десерт, «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», «BisKonti», «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».