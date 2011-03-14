В Хмельницкой области подорожали макаронные изделия, хлеб и сахар

В Хмельницкой области в феврале, по сравнению с январем, больше всего подорожали макаронные изделия, хлеб, сахар, продукты переработки зерновых, масло, овощи (на 1,1-2,7%), подешевели - мясо птицы, животные жиры и яйца (на 0,3-4,6%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 0,9%, из них алкогольные напитки - на 0,6%, табачные изделия - на 1,1%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива (на 4,5%) связан с повышением тарифов на электроэнергию на 6,8%; платы за квартиру, горячую воду, отопление, канализацию и водоснабжение - на 9,9-19,8%.

Повышение цен в сфере здравоохранения (на 1,3%) в феврале т.г. произошло за счет подорожания фармацевтической продукции и амбулаторных услуг - на 1,5%.

Цены на транспорт в целом повысились (на 2%), что в основном вызвано подорожанием топлива и масел - на 4,5%.

Дешевле на 0,5-2,3% стали одежда и обувь, бытовая техника, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации.

Справка УНИАН. За январь-февраль 2011 года рост потребительских цен в Хмельницкой области составил 101,4%.