Минагропрод прогнозирует урожай зерна в этом году на уровне 42 млн. тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует урожай зерна в текущем году на уровне 42 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента развития аграрного рынка Минагропрода Анатолий РОЗГОН сегодня в ходе заседания Экономического совета Украинского союза промышленников и предпринимателей.

«То, что будет в этом году, была ориентировочно цифра названа 42 (млн. тонн зерна – УНИАН)», - сообщил А.РОЗГОН, добавив, что есть различные оценки будущего урожая, в том числе и на уровне 45 млн. тонн.

По мнению А.РОЗГОНА, получение урожая зерна в 42 млн. тонн позволит Украине экспортировать 17-18 млн. тонн. При этом, по его словам, если ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться далее тем же образом, то спрос на украинское зерно в мире может снизиться.

В таком случае, по мнению А.РОЗГОНА, объема экспорта в 17-18 млн. тонн будет достаточно для удовлетворения спроса на внешних рынках и не будет необходимости вводить ограничения в виде квотирования экспорта.

Справка УНИАН. В Украине хозяйствами всех категорий в 2010 году получено 39,2 млн. тонн зерна в весе после доработки, из них зерна продовольственных культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражных зерновых – 21,5 млн. тонн (55%). Такие предварительные данные сообщают в Государственном комитете статистики Украины.