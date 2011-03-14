Зернотрейдеры просят отменить регистрацию внешнеэкономических контрактов на Аграрной бирже

Зернотрейдеры просят правительство Украины отменить регистрацию внешнеэкономических контрактов на Аграрной бирже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«УЗА обратилась вместе с Аграрной конфедерацией к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины и Министерству аграрной политики и продовольствия. Надеемся, что наши обращения будут услышаны», – сказал В.КЛИМЕНКО.

«Мы считаем, что нужно отменить (регистрацию контрактов на Аграрной бирже – УНИАН) или, в крайнем случае, оставить, как было раньше, поскольку к этому все привыкли и при большой конкуренции эти услуги стоят копейки. А сосредотачивать на Аграрной бирже – мы уже давно говорили, что любой монополизм приводит к коррупции и взяткам. А все это платят в конечном итоге производители зерна», – считает В.КЛИМЕНКО.

Генеральный директор ассоциации «Союз бирж Украины» Борис БЕРЕНШТЕЙН сообщил, что «Союз бирж Украины» также поддерживает отмену регистрации контрактов, поскольку эта норма себя изжила. При этом он подчеркнул, что ранее на рынке регистрации контрактов была конкуренция и эти услуги стоили до 0,05% суммы контракта. Теперь, после введения монополии на эти услуги, цена на них возросла до минимум 0,5%.

По словам Б.БЕРЕНШТЕЙНА, в 2010 году экспорт группы 1-24, которая подпадает под регистрацию, составил 60 млрд. грн. «Речь идет о баснословном вознаграждении», – подчеркнул он.

«Мы категорически против регистрации контрактов на Аграрной бирже», – заявил, в свою очередь, генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан КАПШУК.

Как сообщал УНИАН, Кабмин принял постановление «Некоторые вопросы заключения и регистрации внешнеэкономических контрактов» №1254 от 13 декабря 2010 года.

В соответствии с документом, экспортеры некоторых видов сельскохозяйственной продукции (товаров), ряд из которых подпадает под государственное ценовое регулирование, будут обязаны регистрировать контракты на Аграрной бирже или на другой товарной бирже, которая сертифицирована в установленном законодательством порядке относительно стандартов продажи или поставки биржевого товара и которой Аграрная биржа предоставила право на участие в биржевой торговле.