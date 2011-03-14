В Украине темпы сокращения поголовья КРС увеличились – УКАБ

За январь-февраль текущего года темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота в Украине увеличились и составляют 6,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на данные Государственного комитета статистики Украины.

Отмечается, что на 1 марта 2011 года общее поголовье КРС составляло 4,7 млн. голов, из них 1,5 млн. голов – в сельхозпредприятиях.

«Как правило, в феврале-марте население и предприятия выбраковывают скот, а также сдают на убой ту часть, которую не могут прокормить до начала сезона выпаса», – пояснила исполнительный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Елизавета СВЯТКИВСКАЯ. При этом цены на внутреннем рынке снижаются. Но, учитывая то, что предложение говядины сократилось из-за системного кризиса в отрасли, в данный период закупочные цены на скот продолжают повышаться. Несмотря на это, предприятия не заинтересованы в сохранении поголовья.

По словам эксперта УКАБ, ряд компаний, которые имеют разрешение на экспорт мяса в Россию, уже закупают быков свыше 400 кг по 18-19 грн./кг, тогда как в феврале цены не превышали 16 грн./кг.

Усугубляет ситуацию и то, что хозяйства населения, в которых содержится более 70% скота, утратили поддержку за счет ПДВ при реализации крупного рогатого скота на убой на перерабатывающие предприятия, а доплаты по новому механизму, предусматривающему выплату 1,5 грн./кг, еще нет. Кроме того, многие хозяйства населения не знают, каким образом будет действовать доплата из госбюджета.