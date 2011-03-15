В Крыму подорожали капуста и яблоки

В феврале 2011 г. в Автономной Республике Крым по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали капуста и яблоки, подешевели – яйца и мясо птицы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, в феврале 2011 г. в Крыму среди продовольственных товаров наиболее всего подорожала капуста – на 23,8%. Цены на яблоки возросли на 15,3%, крупы – 6,3%, рис – 5,8%, огурцы, помидоры закрытого грунта, тыкву, морковь, свеклу, лук и грибы – 4,7%, бананы – 4,5%, картофель – 3,3%, масло подсолнечное – 3,1%, соусы и приправы – на 3,0%.

Одновременно снижение цен отмечено на яйца – на 11,4%, свежее, охлажденное и замороженное мясо птицы – 8,8%, цитрусовые – 4,5%, сало – 3,1%, свежую, охлажденную и замороженную свинину – на 2,2%.

В целом в феврале в Крыму продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,9%.

Среди непродовольственных товаров и услуг на 13,4% возросла плата за горячую воду и отопление. Услуги по замене масла в автомобилях подорожали на 7,0%, электроэнергия – 6,8%, бензин – 3,9%, цветы – 2,9%, водоснабжение – на 2,8%. Стоимость медицинских услуг возросла на 2,3%.

Снижение цен наблюдалось на обогреватели – на 8,5%, утюги и телевизоры – на 1,1%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Автономной Республике Крым в феврале 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%, с начала года – 102,7%.