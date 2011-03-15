В Днепропетровской области подорожали овощи и фрукты

В Днепропетровской области в феврале 2011 г. больше всего подорожали овощи и фрукты, подешевели - яйца и мясо.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в январе т.г. овощи подорожали на 5,9%, фрукты и продукты переработки зерновых – на 5,3%. Цены на рис, маргарин, хлеб, подсолнечное масло выросли на 2,8 -4%.

При этом заметно подешевели яйца и мясо птицы - на 14,9% и 12,6% соответственно. Цены на свинину, животные жиры, сахар, молоко, сыры снизились на 3,6-0,2%. Алкогольные напитки подорожали на 1,6%.

Тарифы на услуги ЖКХ в целом в феврале увеличились на 3,5% за счет подорожания централизованного отопления и горячего водоснабжения на 8,4%, электроэнергии на 6,8%, водоснабжения на 2,7%, канализации на 3,7%.

Тарифы на услуги транспорта в регионе выросли на 3,5%, в основном вследствие подорожания бензина на 5,2%.

Услуги в сфере охраны здоровья подорожали на 0,5%. При этом услуги санаторно-курортных учреждений подешевели на 0,4%.

Отдых и культура стали дешевле на 0,2%

Также зафиксировано снижение цен на бытовую технику на 0,8% и обувь на 0,3%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Днепропетровской области в феврале т.г. составил 101%.