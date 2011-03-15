Продажи сельхозпродукции на рынках Крыма упали на 5% при росте цен на 1%

Объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в феврале 2011 г. снизился на 5% к предыдущему месяцу, при этом цены увеличились на 1%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в феврале в Крыму повысились цены на капусту свежую (на 21%), помидоры свежие (на 19%), огурцы свежие (на 17%), лук репчатый и крупяные (на 12%), фрукты свежие (на 7%), чеснок (на 6%), свеклу и сметану (на 5%), масло подсолнечное, птицу, творог, морковь, картофель (на 4%).

Одновременно снизились цены на яйца (на 12%), рыбу (на 3%), свинину и молоко свежее (1%).

Как сообщал УНИАН, объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма в январе 2011 г. снизился на 3% к предыдущему месяцу, при этом цены увеличились на 2%.