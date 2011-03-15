В Херсонской обл. закупочные цены на зерно выросли на 4,2%

В Херсонской области закупочные цены на зерно в феврале текущего года выросли к среднегодовым на 4,2% - до 1,502 тыс. грн. за тонну.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, среднегодовая цена на зерно в регионе составила 1,442 тыс. грн.

В частности, в феврале цены выросли к среднегодовым на пшеницу на 9,3% (до 1,602 тыс. грн. за тонну), на сою - на 3,8% (до 2,415 тыс. грн./т).

В то же время цены относительно среднегодовых сократились на кукурузу – на 4,8% (до 1,327 тыс. грн./т), семена подсолнечника - на 1,2% (до 3,3751 тыс. грн./т), ячмень – на 9% (до 1,064 тыс. грн./т).