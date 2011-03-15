В Полтавскую обл. ежемесячно будет поступать 2,6 тонн дешевой муки

В Полтавскую область из Госрезерва ежемесячно будет поступать 2,6 тонн дешевой муки.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Полтавской ОГА, в Полтавской облгосадминистрации состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между руководством области, хлебопеками и представителями Госрезерва, во время встречи которой между ведущими предприятиями, которые занимаются в области выпечкой хлеба, была распределена мука из Госрезерва.

Заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Елена АДАМОВИЧ заявила, что согласно подписанному документу ежемесячно в область будет поступать 2 тыс. 620 тонн муки по льготной цене.

«Главная задача власти, - подчеркнула она, - контролировать, чтобы эта дешевая мука направлялась именно на выпечку популярных, социальных, сортов хлеба».