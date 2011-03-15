В Полтавской области стоимость посевной составляет 2,4 млрд. грн.

В Полтавской области стоимость посевной кампании составляет почти 2 млрд. 400 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской областной госадминистрации Александр СЕНЬ.

По его словам, в этом году стоимость посевной увеличится на 25% по сравнению с прошлым годом.

«Более 400 млн. грн. - это посадочный материал; 320 млн. грн. - минеральные удобрения, 253 млн. грн. - средства защиты, 350 млн. грн. - горючее. Конечно, цены несколько возрастают, ибо дорожают минудобрения и горючее. В общем, не считая оплаты труда и амортизации, материальная часть посевной в области составит 1 млрд. 600 млн. грн», - сказал А.СЕНЬ.

Относительно источников финансирования, то, по его словам, большую часть составят собственные средства хозяйств - свыше 1 млрд. грн., а также коммерческие, банковские кредиты.

А.СЕНЬ сообщил, что на сегодняшний день 80 сельхозпредприятий области уже заключили договоры кредитования на сумму 341 млн. грн. Однако этой суммы недостаточно, отметил он. И добавил, что также в кредитных комитетах на рассмотрении сейчас находится 55 млн. грн.