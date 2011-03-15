“ХлебИнвестбуд” подтверждает, что доля частных инвесторов в компании составляет 51%

Компания “ХлебИнвестбуд”, структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, подтверждает, что доля частных инвесторов в компании составляет 51%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор ООО “ХлебИнвестбуд” Роберт БРОВДИ.

“ООО, у которого не доминантная, но очень влиятельная государственная часть, предельно влиятельная, – это 49%. При этом процесса продажи акций не происходит. У ООО есть инвестиционный договор, подписанный, по большому счету, прошу прощения, с кошельком, который официально заводит свои денежные средства в страну под названием Украина”, - сказал Р.БРОВДИ.

Он сообщил, что компания взяла в состав учредителей структуры, “аффилированные с первыми мировыми финансовыми институтами мира, большинство которых находится в том числе на Уолл-стрит”.

Р.БРОВДИ отказался назвать эти структуры, сославшись на подписанный договор о неразглашении. “Ценой вопроса вхождения в структуру “ХлебИнвестбуда” являются те инвестиции, которые эти финансовые институты размещают в осуществление деятельности “ХлебИнвестбуда”, - сказал Р.БРОВДИ.

Он сообщил, что в текущем маркетинговом году компания реализовала около 2 млн. тонн продукции, в том числе на экспорт. При этом не было использовано “ни одной гривни государственных денежных средств”, а использованы исключительно инвестиционные и кредитные ресурсы.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины в августе 2010 года. При этом ликвидируются 36 дочерних предприятий ГАК «Хлеб Украины».

Уставный капитал предприятия формируется путем передачи в него целостных имущественных комплексов ликвидируемых дочерних предприятий компании «Хлеб Украины» с дальнейшим созданием на их базе обособленных подразделений предприятия.

Государственному оператору передается 36 элеваторов, комбинатов хлебопродуктов и хлебных баз, в том числе Одесский и Николаевский портовые элеваторы.