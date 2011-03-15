В Хмельницкой обл. цена на социальные сорта хлеба сохранится еще два месяца

В Хмельницкой области цена на социальные сорта хлеба сохранится еще два месяца (март-апрель).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой областной госадминистрации по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК во время прямой телефонной линии.

"Есть договоренности с хлебопекарными предприятиями края, которые выпекают социальные сорта хлеба, чтобы в течение марта-апреля не повышать цену на хлеб этого вида", - заявил он.

По словам В.ГАЛИЩУКА, удержать цену на социальный хлеб поможет дешевая мука из Аграрного фонда. В частности, месячная потребность области в потреблении пшеничной муки составляет 1,2 тыс. тонн, ржаной муки - 380 т.

"Сейчас пекарские предприятия проплатили средства за март. И уже 250 тонн переработано муки, которая пойдет производителям социального хлеба. Между прочим, стоимость льготной пшеничной муки I сорта - 2,50 грн./кг, ржаной - 2,15-2,20 грн./кг ", - отметил В.ГАЛИЩУК.

Также чиновник заверил, что есть договоренности с Аграрным фондом о поставке дешевой муки в область в течение апреля-июня этого года.

Справка УНИАН. Ежедневно в Хмельницкой области выпекается 100 тонн хлеба. Из них 60% занимают социальные виды хлеба.