Roshen завершила модернизацию Липецкой кондфабрики

Кондитерская корпорация «Roshen» завершила модернизацию ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Липецкой области, переданном УНИАН.

14 марта введена в эксплуатацию линия по производству глазированных конфет "Нуга" в подразделении Липецкой кондитерской фабрики "Рошен". «Одиннадцатая производственная линия завершила процесс модернизации, начатый на предприятии в 2004 году», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что компания разработала инвестиционный проект строительства новой шоколадной фабрики по производству конфет премиум-класса и шоколада. «Через пять лет на ней планируется производить 100 тыс. тонн продукции в год. Общий объем продукции на липецких подразделениях корпорации должен достичь почти 400 тыс. тонн в год», - говорится в пресс-релизе.

Рядом с фабрикой будет расположен распределительный центр, включающий склад сырья площадью 23 тыс. кв. м и склад готовой продукции площадью 46 тыс. кв. м. Строительство складов начнется уже в июне нынешнего года в селе Косыревка Липецкого района (РФ).

Планируемый объем инвестиций превысит 5 млрд. руб.

Справка УНИАН. Корпорация «Roshen» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика "Рошен" (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).