«Хлеб Инвестбуд» экспортировал зерно в объеме 60% полученных квот

ООО «Хлеб Инвестбуд», структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, экспортировало зерно в объеме 60% полученных квот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор компании Роберт БРОВДИ.

По его словам, компания получила квоты на экспорт около 8550 тыс. тонн зерна, и на сегодня квота уже использована на 60%. Он отметил, что на сегодня компания располагает примерно 300 тыс. тонн зерна, в том числе 180 тыс. тонн кукурузы и 160 тыс. тонн пшеницы. Эти объемы будут поставлены в рамках оставшихся 40% квоты.

Р.БРОВДИ сообщил, что компания экспортирует зерно в Турцию, Израиль, Египет, Испанию и другие страны.

Кроме того, компания поставляет зерно на внешние рынки в рамках межправительственных соглашений, объемы которых не входят в выделенные квоты. По словам Р.БРОВДИ, на сегодня в активной фазе реализуются контракты с Арменией, Грузией, Россией, Беларусью, Азербайджаном и Узбекистаном.