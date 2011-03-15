Хмельницкая ОГА считает, что нужно договариваться с молокопереработчиками
В Хмельницкой облгосадминистрации убеждены, что единственный путь влиять на ценовую ситуацию молока - договариваться с молокопереработчиками.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель председателя Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК во время прямой телефонной линии.
"Рычаг воздействия на молокопереработчиков только один - договариваться! Договоренности должны выдерживаться при условии заключения договора между переработчиком и крестьянином. Там обязательно нужно прописать цену за собираемое сырье на два-три месяца вперед", - считает он.
В. ГАЛИЩУК добавил, что в Хмельницкой области цена на молоко, которое сдает население, колеблется от 2 до 3 грн/л.
Справка УНИАН. На территории Хмельницкой области действует десять крупных субъектов хозяйствования, осуществляющих производство молочных продуктов и их заготовку.