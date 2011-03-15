В Николаевской области подорожали овощи и фрукты

В Николаевской области в феврале т.г. больше всего подорожали овощи и фрукты.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Николаевской области, в целом в феврале продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,9%.

Больше всего выросли в цене овощи – на 7,6%, а именно: капуста – на 20,8%, корнеплоды (свекла, морковь), лук и грибы – на 7,7%, картофель – на 7,1%. Фрукты стали стоить на 5,2% больше, из них яблоки – на 13,6%, бананы – на 5,6%.

На непродовольственном потребительском рынке области за февраль 2011 года оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива выросла на 4,1%, что, в первую очередь, связано с повышением стоимости горячего водоснабжения, отопления – на 14,2%, тарифов на электроэнергию – на 6,8%. Кроме этого, увеличилась плата за водоснабжение – на 7,5% и водоотвод – на 6,1%.

На 3,1% наблюдалось повышение цен в сфере транспорта, обусловленное подорожанием стоимости бензина на 4,2% и транспортных услуг – на 2,8%, в частности проезд в пригородном транспорте стал обходиться дороже на 7,5%, в городском транспорте – на 4,6%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (инфляции) в феврале 2011 года по Николаевской области составил 101,2%, с начала года – 102,3%.