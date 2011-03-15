Проблемы в АПК Украина должна решать силами собственной науки - Семиноженко

Проблемы в агропромышленном комплексе Украина должна решать силами собственной аграрной науки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам науки, инноваций и информации, такое мнение высказал сегодня председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО, выступая на сессии Общего собрания Национальной академии аграрных наук.

«Сегодня мы должны говорить о роли украинской науки в экономическом развитии именно Украины. Почему я подчеркиваю «украинской» и «именно»? Сейчас можно услышать: а зачем нам вообще аграрная наука? Пусть приходят в Украину и работают иностранные компании. Но я убежден: о плодородии земли, качестве продуктов питания, борьбе с заболеваниями животных не будет никогда заботиться арендатор – только мы сами. Комплекс проблем, которые касаются национальной безопасности, должен решаться в сфере АПК исключительно нашими собственными силами», – сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Он отметил, что наука в Украине сегодня поднимается на новый уровень – в Программе экономических реформ научно-техническая и инновационная сфера выделены в отдельное приоритетное направление. Среди других шагов, направленных на построение современной, высокотехнологичной экономики председатель Госинформнауки отметил принятие нового закона о приоритетах науки и техники, подготовку программы по развитию биотехнологий на 2011-2014 годы, разработку Национального плана действий на 2011 год.

По словам В.СЕМИНОЖЕНКО, актуально создание Национального венчурного фонда, инновационных фондов поддержки малого высокотехнологичного бизнеса, а также фонда поддержки патентования отечественных разработок за рубежом.

Он заверил членов НААН в том, что они могут рассчитывать на постоянную поддержку Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации Украины. «Следующий пятилетний период станет периодом инновационных реформ», – подвел итог В.СЕМИНОЖЕНКО.