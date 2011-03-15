«Хлеб Инвестбуд» закупит для Аграрного фонда 895 тыс. тонн зерна

ООО «Хлеб Инвестбуд», структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, закупит для Аграрного фонда 895 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам.

Об этом говорится в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

В компании напомнили, что «Хлеб Инвестбуд» в статусе единственного исполнителя проведет поставку зерна на условиях форвардных закупок для Аграрного фонда, соответствующее соглашение подписано 4 марта 2011 года.

«Цена соглашения составляет 1,55 млрд. грн. Им предусмотрено поставить Аграрному фонду пшеницы мягкой 2-4 класса более 786 тыс. тонн, ржи 1-3 класса – 99 тыс. тонн и гречки – 10 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти культуры будут направлены на формирование государственного интервенционного фонда.

Закупка будет проводиться по минимальным интервенционным ценам, которые на сегодня составляют на пшеницу, в зависимости от класса, от 1612 до 1792 грн./т, на рожь – 1447-1582 грн./т, на гречку – 6750 грн./т.

При этом генеральный директор компании «Хлеб Инвестбуд» Роберт БРОВДИ сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве отметил, что «ажиотаж (со стороны аграриев на поставку зерна по форвардным контрактам – УНИАН) велик настолько, что я думаю, что мы за один календарный месяц закроем форвардную программу».

При этом Р.БРОВДИ добавил, что «Хлеб Инвестбуд» имеет возможность обеспечить сельхозтоваропроизводителей, подписавших с ним форвардные контракты, аммиачной селитрой и дизтопливом по льготным ценам в объемах, необходимых для выращивания законтрактованных объемов зерна «для того, чтобы исключить спекуляции». В частности, цена на аммиачную селитру составит 2815 грн./т.

Как сообщал УНИАН, компания «Хлеб Инвестбуд» 11 марта начала форвардные закупки зерна у сельхозпроизводителей для поставки зерна Аграрному фонду. Компания планирует с помощью государственных и привлеченных инвестиционных ресурсов закупить на форвардных условиях свыше 2 млн. тонн зерновых.

Финансирование форвардной программы будет осуществляться не двумя, а тремя траншами. Первые 50% суммы форвардного контракта производитель получит сразу после его подписания, то есть перед посевной. Следующий платеж в размере 20% поступит перед жатвой, что даст возможность закупить горючее и запчасти, и последний транш – 30% производитель получит после сбора урожая и его поставки.