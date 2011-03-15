В Винницкой обл. продажа продуктов на рынках выросла на 14,8% при снижении цен на 6,5%

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе-феврале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличилась на 14,8% при снижении цен на рынках на 6,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.

Цены на продукты животноводства сократились на 14,4%, их продажа увеличилась на 16,6%.

Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 9,6%, при росте цен на 17,2%.

В январе-феврале 2011 г. по сравнению с январем-февралем 2010 г. наблюдается рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, особенно на овощи – на 13,7% (капуста свежая подорожала на 41,6%, лук – на 16,5%), сахар - на 5,9%, крупы – 45,5%, картофель – на 50,8%, масло растительное – 51,4%.

Молочные продукты подорожали на 15%, а именно – молоко – на 9,3%, масло – на 66,4%, творог – 14,3%, сметана – на 15,5%.

В то же время снизились цены на яйца на 3,8% и на мясопродукты – на 18,3%, в том числе сало свиное – на 42%, птицу – на 0,2%, а телятина подорожала на 4,6%.

Как сообщал УНИАН, В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 14,8% при росте цен на рынках на 0,6%.