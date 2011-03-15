В Луганске китайским инвесторам предложили участие в 7 инвестпроектах

В Луганске китайским инвесторам предложили принять участие в семи инвестиционных проектах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, сегодня в Луганске была создана рабочая группа в составе луганских и китайских специалистов для проработки дальнейших шагов по сотрудничеству, которая рассмотрит участие китайских инвесторов в инвестпроектах по строительству автомобильной дороги Луганск – Донецк, авиаремонтных мощностей, логистического центра на базе международного аэропорта «Луганск», городской теплоэлектростанции на базе угольной шахты в Луганске, мусоросжигательного комбината в окрестностях Луганска, а также по освоению угольных месторождений в Луганской области и строительству комбината по обогащению угля.

Создание рабочей группы стало итогом встречи руководства области с делегацией Китайской национальной корпорации по зарубежному сотрудничеству. В ходе встречи первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Эдуард ЛОЗОВСКИЙ отметил, что это уже вторая встреча с китайской стороной. По его словам, во время первой встречи обсуждались совместные перспективы возможного сотрудничества. «Сегодня мы начинаем практическую работу по воплощению намеченных в ходе первой встречи планов», – отметил Э.ЛОЗОВСКИЙ.

По словам президента Китайской национальной корпорации по зарубежному сотрудничеству Мао ЧЖИУ, китайцев интересуют прежде всего проекты, реализация которых не требует длительных сроков и которые имеют высокий уровень рентабельности. Они готовы участвовать в строительстве автодороги Луганск – Донецк, реконструкции машиностроительных предприятий, в транспортных проектах, проекте по улучшению качества воды, а также в строительстве международного логистического центра.