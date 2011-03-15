В Украине с 2012 года должен заработать оборот сельхозземель - Янукович

В Украине с 2012 года должен заработать оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с министром аграрной политики и продовольствия Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ, говоря о необходимости проведения в государстве земельной реформы, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Как рассказал, в свою очередь, Н.ПРИСЯЖНЮК, «самое главное, на что обратил внимание Президент, - чтобы земельная реформа была завершена с учетом ключевых вопросов”. “Первое – не обезземелить украинского крестьянина. Второе – сделать все таким образом, чтобы сохранить и мотивировать развитие украинских сел. И, конечно, завершив земельную реформу, сделать оборот сельскохозяйственной земли, что даст возможность увеличить экономический потенциал нашего аграрного сектора», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По данным пресс-службы, глава государства также выразил уверенность, что в государственном земельном фонде должен быть определенный объем земель сельхозназначения для гарантирования продовольственной безопасности страны.

Также в ходе встречи речь шла о подготовке агропромышленного комплекса Украины к проведению весенне-полевых работ. «Президент обратил внимание на необходимость провести весенне-полевые работы на высоком уровне, учитывая балансы, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности и внешний потенциал нашей страны относительно экспорта зерновых», - отметил министр аграрной политики и продовольствия.