Мор рыбы в Кременчугском водохранилище не повлиял на качество питьевой воды

Мор рыбы в Кременчугском водохранилище не повлиял качество воды в кранах жителей города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор КП «Кременчугводоканал» Виктор СОЛОДЯШКИН.

По его словам, повода для беспокойства у населения города пока нет. «Однако мы готовимся к тому, что качество воды может ухудшиться», – сказал он.

По словам В.СОЛОДЯШКИНА, для недопущения ухудшения качества воды горводоканал намерен попросить у властей Кременчуга 400 тыс. грн. на приобретение реактивов для очистки воды.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов обвинило Государственное агентство рыбного хозяйства в массовой гибели рыбы на Кременчугском водохранилище.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Василий СТАШУК отметил, что ранее был совершен аварийный сброс воды из этого водохранилища по решению межведомственной комиссии, в состав которой входит в том числе и Госагентство рыбного хозяйства.

Министр охраны окружающей природной среды Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ заявил, что 16 марта комиссия в составе представителей Министерства чрезвычайных ситуаций, Минприроды и других министерств и ведомств намерена выехать на Кременчугское водохранилище для выяснения сложившейся ситуации.

Согласно сообщениям СМИ, в марте на Кременчугском водохранилище подо льдом задохнулись около 16 млн. мальков.