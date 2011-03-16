Янукович поручил главе Львовской области жестко контролировать цены на хлеб и муку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил председателю Львовской областной государственной администрации Михаилу ЦЫМБАЛЮКУ жестко контролировать цены на хлеб и муку.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с М.ЦЫМБАЛЮКОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Как рассказал, в свою очередь, М.ЦЫМБАЛЮК, «Президент интересовался ценовой политикой на продуктовых рынках области, и поручил жестко контролировать цены на хлеб, муку с целью недопущения возникновения ситуации с хлебом, как это было на Луганщине». При этом губернатор подчеркнул, что в Львовской области ситуация с хлебом – с количеством, качеством, ценовой политикой - находится под его личным контролем.

«Сейчас в области достаточно хлеба, и его цена ниже, чем в некоторых соседних областях», - подчеркнул М.ЦЫМБАЛЮК, отметив, что запасов зерна и муки на Львовщине достаточно для того, чтобы обеспечивать по государственным ценам всех субъектов пекарской промышленности региона.

М.ЦЫМБАЛЮК также сообщил, что во время встречи доложил главе государства о ходе подготовки объектов Евро-2012 - строительстве стадиона, аэропорта (терминала и взлетно-посадочной полосы). Председатель Львовской ОГА подчеркнул, что работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

В контексте проведения строительных работ Президент поручил М.ЦЫМБАЛЮКУ изучить все объекты социально-культурной сферы, имеющие готовность более 80%. «У нас есть такие объекты в области на общую сумму капиталовложений больше 60 миллионов», - сообщил председатель ОГА, добавив, что Президент поручил Кабинету министров дополнительно выделить из бюджета средства на их завершение и введение в эксплуатацию уже до конца текущего года.