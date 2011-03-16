Израильские бизнесмены готовы инвестировать в экономику Украины

Иерусалим. Израильские бизнесмены готовы инвестировать средства в производство мяса и строительство дорог в Украине.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом представители израильского бизнеса заявили в ходе встречи с Николаем АЗАРОВЫМ, которая прошла 15 марта в Тель-Авиве.

В частности, была высказана готовность вкладывать инвестиции для увеличения производства мяса индейки.

Также в ходе встречи представители бизнеса Израиля отметили, что на сегодняшний день представителям иностранного бизнеса в Украине стало работать гораздо легче.

Напомним, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после завершения двухдневного визита в Турцию 14 марта отбыл с официальным трехдневным визитом в Израиль.

Н.АЗАРОВА во время поездки сопровождают президент холдинга EC-group Вадим РАБИНОВИЧ; президент Фонда Виктора Пинчука Виктор ПИНЧУК, руководитель группы в ВР по межпарламентским связям с Израилем Александр ФЕЛЬДМАН и генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА.