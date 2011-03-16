Азаров считает АПК и медицину приоритетными направлениями в сотрудничестве с Израилем

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что агропромышленный комплекс и медицина являются наиболее приоритетными отраслями для развития сотрудничества с Израилем.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом представители израильского бизнеса заявили в ходе встречи с Николаем АЗАРОВЫМ, которая прошла 15 марта в Тель-Авиве.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в Украине поставлена задача в 2,5 раза увеличить объемы производства мяса и молока.

Премьер-министр Украины отметил, что на сегодняшний день в мире рынок продовольствия стал не менее важным, чем рынок нефтепродуктов.

Говоря о сотрудничестве в медицинской сфере, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что для Украины чрезвычайно интересен опыт работы израильских врачей, которые используют для лечения высокотехнологическое оборудование, что позволяет существенно улучшить качество оказываемых услуг.

Напомним, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после завершения двухдневного визита в Турцию 14 марта отбыл с официальным трехдневным визитом в Израиль.

Н.АЗАРОВА во время поездки сопровождают президент холдинга EC-group Вадим РАБИНОВИЧ; президент Фонда Виктора Пинчука Виктор ПИНЧУК, руководитель группы в ВР по межпарламентским связям с Израилем Александр ФЕЛЬДМАН и генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА.