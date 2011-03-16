Набсовет «Полтавакондитер» переизбрал Плаксия председателем правления

Наблюдательный совет кондитерской фабрики «Полтавакондитер» переизбрал Валерия ПЛАКСИЯ председателем правления и увеличил его состав.

Об этом говорится в сообщении фабрики, переданном агентству УНИАН.

По их данным, кроме председателя правления были переизбраны члены правления предприятия Александр КУЧЕР, Арсений КУЛИК и Татьяна ЯРЕЩЕНКО. Новым членом правления Набсовет назначил Наталью ГОРДИЕНКО.

Все члены правления назначены сроком на 3 года.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Полтавакондитер" – одна из самых крупных фабрик в кондитерской отрасли Украины, имеющая более чем 80-летнюю историю. ОАО "Полтавакондитер" предлагает более 250 наименований кондитерских изделий – это шоколадные конфеты, печенье, вафли, искристая карамель с разнообразными вкусами и формой, воздушный зефир, халва, а также широкий выбор шоколада – как классического, так и серии молочного и черного шоколада "Доминик".

Около 50% продукции фабрика экспортирует в Россию, Казахстан, Азербайджан, страны Прибалтики, Израиль и Германию.

76,27% акций "Полтавакондитер" принадлежит международному инвестиционному фонду UGF (этим пакетом управляет американская компания SigmaBleyzer), 23,73% акций принадлежит работникам предприятия.