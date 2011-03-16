"Гадячсыр" в 2010 году увеличил чистую прибыль в 3 раза

ЗАО «Гадячсыр» (Гадяч, Полтавская обл.) в 2010 году увеличило чистую прибыль в 3,1 раза, или на 68,9 млн. грн., – до 101,112 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

По их данным, активы предприятия на 1 января 2011 года составили 633,585 млн. грн., текущие обязательства – 392,429 млн. грн., дебиторская задолженность – 506,468 млн. грн.

Справка УНИАН. 100% акций ЗАО "Гадячсыр" принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "Альмира" (Полтавская обл.).

ЗАО "Гадячсыр" является одним из крупнейших в Украине производителей жирных сыров.