Запасы зерна в Украине уменьшились на 3%

В Украине на 1 марта 2011 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 12,4 млн. тонн зерна, что на 3% меньше, чем на 1 марта 2010 г.

Такие данные сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

Сообщается, что в том числе имелось в наличии 5,3 млн. тонн пшеницы, 1,6 млн. тонн ячменя, 4,6 млн. тонн кукурузы, 0,2 млн. тонн ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 5,5 млн. тонн зерна (на 13% меньше), в том числе 2,2 млн. тонн пшеницы, 0,9 млн. тонн ячменя, 1,8 млн. тонн кукурузы, 0,1 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 6,9 млн. т зерна (на 5% больше), в том числе зернохранящие – 5,2 млн. тонн (на 17% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 3,3 млн. тонн, что на 8% больше, чем на 1 марта 2010 г. Из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,8 млн. тонн (на 30% меньше), на предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 2,5 млн. тонн (на 29% больше, чем в прошлом году).