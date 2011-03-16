«Мрия» выделила Тернополю 4,135 тыс. тонн сахара по 8-8,3 грн. за кг

Группа компаний «Мрия» выделила для торговых предприятий Тернополя 4,135 тыс. тонн белого кристаллического сахара.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, условиями поставки предусмотрено, что отпускная цена будет составлять 8-8,3 грн./кг. При этом предприятия должны провести предоплату за товар. Самовывоз осуществляется при минимальном заказе, который составляет 1 тонну.

В пресс-службе отметили, что группа компаний «Мрия» согласилась предоставить в сахар в торговую сеть в соответствии с поручением главы Тернопольской областной государственной администрации, которое касалось обеспечения потребностей населения сахаром и недопущения роста цен на эту продукцию.

По данным областной инспекции контроля за ценами, сейчас в торговой сети Тернопольщины средняя цена на сахар составляет 9,08 грн./кг.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Мрия» – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, создана в 1992 году.

Сельхозугодья компании составляют 218 тыс. га и сконцентрированы на Западной Украине. Агрохолдинг выращивает широкий спектр сельскохозяйственных культур: пшеницу, рапс, кукурузу, сахарную свеклу, картофель, гречку, ячмень, горох, сою и подсолнечник.

Продукция агрохолдинга поставляется в более чем 20 стран мира, в том числе и крупнейшим пищевым компаниям Европы.