В Сумской области открыт современный молочный комплекс

В Сумской области в селе Шпотивка Конотопского района на базе ООО «Отечество» открыт современный молочный комплекс на 1230 голов скота.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

«Строительство данного объекта - пример эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Сумщина - аграрная область, поэтому нами взят курс на всестороннее развитие. «Поднять» его можно лишь заручившись поддержкой бизнес-структур», - подчеркнул во время церемонии открытия комплекса председатель Сумской ОГА Юрий ЧМЫРЬ.

По мнению руководителя региона, реализация новых инвестиционных проектов будет способствовать повышению уровня занятости сельского населения, а следовательно - и уровня жизни на селе.

«Современное состояние молочной инфраструктуры региона требует расширения и модернизации. Условия производства молока должны соответствовать мировым стандартам и обеспечивать аграриям максимальный эффект от его реализации», - подчеркнул Ю. ЧМЫРЬ.

«На предприятии ООО «Отечество» в короткие сроки удалось оборудовать по современным технологиям молочный комплекс, что позволит производить молоко высокого качества и значительно увеличить надои», - отметил заместитель председателя ОГА Сергей СЛЫЗЬКИЙ.

Как сообщил генеральный директор ООО «Отечество» Сергей ЧИЖИК, молочный комплекс рассчитан на 1230 голов скота. В доильном зале установлено оборудование «Параллель», позволяющее одновременно доить 40 коров. При этом процесс доения сопровождается классической музыкой. Комплекс обеспечен современной системой контроля микроклимата. Молочный блок оснащен холодильным оборудованием для приема и хранения молока производства ведущих мировых фирм.

На предприятии применяется беспривязное содержание коров и однотипное кормление в течение года консервированными кормами, что обеспечивает стабильно высокую продуктивность скота.