ТМ Jaffa Viva обновляет продуктовую линейку

В марте этого года линейка соков под ТМ Jaffa Viva полностью обновят. Теперь бренд будет представлен тремя новыми фруктовыми вкусами в удобной ПЭТ-упаковке 0,5 л.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, новый продукт не будет содержать сахара, что уменьшает его калорийность на 30%.

Справка УНИАН. Компания "Витмарк-Украина" один из крупнейших украинских производителей соков, нектаров, сокосодержащих напитков, детского питания, пюреобразных и концентрированных полуфабрикатов (ТМ «Jaffa»,«Наш Сок», «Джусик», «Чудо-Чадо», «Соковита»,«Aquarte»). Год основания – 1994. Доля Компании на рынке СНН – 27,5%. Доход от реализации продукции компании в 2010 году составил 970 млн. грн.