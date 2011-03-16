В марте линейка «Top Tea» пополнилась новым вкусом - зеленого чая с мятой.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, новый продукт будут продавать в ПЭТ упаковках 0,5 л.

Также отмечают, что ранее бренд был представлен на рынке двумя вкусами черного чая - «Top Tea» с лимоном и персиком.

Справка УНИАН. Собственником компании «Славутич» является Carlsberg Group. Carlsberg – крупнейшая в Северной и Восточной Европе и четвертая в мире пивоваренная группа. Компания владеет портфелем из 500 пивных и значительного количества брендов безалкогольных напитков. В Carlsberg Breweries работает 43 000 человек в 50 странах мира. Продукты компании продаются более чем на 150 рынках.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич» в городе Запорожье и филии ПАО ПБК «Славутич» в г. Киеве и г. Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», квас «Тарас», холодный чай «Top Tea».