Аграрии Черниговской области начали полевые работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации, сельхозпроизводители почти половины районов Черниговской области начали подкормку озимых культур.

На сегодня сельскохозяйственная техника уже работает на полях 9 районов, и каждый день количество районов, приступивших к подкормке озимых культур минеральными удобрениями, растет.

По предварительным прогнозам, площадь посева яровых культур в области всеми категориями хозяйств в этом году составит почти 700 тысяч гектаров, что практически соответствует прошлогоднему показателю. Общая же площадь посева вместе с озимыми культурами составит 1 миллион 36 тысяч гектаров, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Прогнозируется увеличение посевов крупяных культур, в частности гречихи. А также картофеля, сахарной свеклы, кукурузы, овощей – тех культур, спрос на которые подтвержден в предыдущем маркетинговом году.

Непосредственно сев яровых культур в Черниговской области начнется ориентировочно в первой декаде апреля.