КГГА рассчитывает снизить цену на гречку за счет увеличения ее поставок

Власти Киева рассчитывают снизить цену на гречку за счет значительного увеличения объемов ее поставок в столицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, столичная администрация на сегодняшний момент борется с ростом цен на продукты питания, в том числе и на гречневую крупу через ярмарки. Он напомнил, что каждую субботу в городе проводится ряд ярмарок в разных районах, куда завозятся продукты питания из разных регионов Украины, и там продается и гречка, и мука, и другие товары, имеющие спрос.

«Мы сейчас хотим нарастить количество машин за одну ярмарку, которая проводится одновременно в десяти районах, до двух тысяч машин. Сейчас в среднем до 1,5 тыс. машин каждую субботу приезжают из всех областей. Таким образом, мы считаем, это будет действенным механизмом», - сказал А.МАЗУРЧАК.

Он также сказал, что, используя идею ярмарки, в городе планируется реализовать проект по открытию социальных магазинов. По словам первого заместителя председателя КГГА, до лета таких магазинов планируют открыть около ста. «Если мы развернем такие магазины, то там будет торговать производитель, которому не нужно будет ждать субботней ярмарки», - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его данным, сейчас проводится конкурс на 16 таких продовольственных магазинов, и до конца месяца он должен завершиться.