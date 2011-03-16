Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает необходимость принятия закона о рынке земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом В.ЛИТВИН заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джоном ТЭФФТОМ.

«Этот документ необходимо принять, потому что общество нас не поймет - мы сделали первый шаг, разделив на паи землю», - сказал он.

При этом руководитель парламента отметил, что снятию моратория на продажу земель должно предшествовать проведение их инвентаризации, составление реестра владельцев земли и определение ее реальной цены. Не менее важным, по его мнению, является закрепление на законодательном уровне нормы о том, что владелец земли должен распоряжаться ею по назначению.

Председатель Верховной Рады выразил мнение, что парламент не поддержит решение о возможности продажи земли не гражданам Украины.

Крит того, стороны отметили, что Украина имеет большой потенциал в контексте обеспечения мира продовольствием. Учитывая это, В.ЛИТВИН выразил надежду, что после проведения 23 марта парламентских слушаний на тему: «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации» будут приняты важные решения в сфере АПК.