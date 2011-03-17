В Ривненской ОГА заверяют, что социальные сорта хлеба не подорожают

Руководители Ривненской области уверяют жителей региона, что социальные сорта хлеба не подорожают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции первый заместитель председателя облгосадминистрации Анатолий ЮХИМЕНКО.

По его словам, на Ровенщине выполняются условия Меморандума с хлебопеками, согласно которым власть обязывалась обеспечивать их льготной мукой из госрезерва. Сейчас область получила ее вдвое больше, чем в прошлом году. Поэтому, все подписанты меморандума могут покупать ржаную и пшеничную муку дешевле.

Между основными производителями ежемесячно будут распределять 1 тыс. 327 тонн пшеничной и 545 тонн ржаной муки. Таким образом, удалось учесть потребности хлебопекарных предприятий края.

В прошлом году ежемесячно хлебопекам предлагали 640 тонн пшеничной и 200 тонн ржаной муки, этого, по словам производителей, для выпечки массовых сортов хлеба было мало. Поэтому руководство Ривеенщины обратилось с соответствующим письмом и обоснованиями к центральной власти, и, в частности, к Министерству аграрной политики, чтобы для области были увеличены поставки удешевленной муки.

Таким образом, стоимость тонны муки высшего сорта будет почти на полтысячи ниже рыночной, первого сорта и ржаного - будет дешевле на 330 гривен, а тонна муки второго сорта будет стоить на 150 гривен дешевле.

В общем, по словам А.ЮХИМЕНКО, сейчас на Ривненщине основные продукты питания стоят дешевле, чем в целом по Украине.