Фермерам Ривненской области дадут по 50 тыс. грн. кредита

В Ривненской области фермерским хозяйствам будут предоставлять кредиты из областного бюджета на сумму 50 тыс. грн., которые можно будет использовать на приобретение техники, производство и переработку сельхозпродукции, строительство и реконструкцию производственных и непроизводственных помещений и др.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, это предусмотрено Программой поддержки фермерских хозяйств области на 2011-2015 годы, распоряжение о которой подписал председатель ОГА Василий БЕРТАШ.

В программе, в частности, говорится, что за эти средства фермерские хозяйства смогут закладывать многолетние насаждения, заниматься орошением и мелиорацией земель. Кредиты на сумму до 50 тысяч гривен будут предоставлять на 5 лет на поворотной основе (плата за пользование ими будет составлять 2 процента годовых, которые направляются на расходы по обслуживанию кредита.

В настоящее время в Ривненской области созданы свыше 600 фермерских хозяйств. Они выращивают овощи, картофель, зерно, поставляют молоко, мясо. Однако, по мнению специалистов, нестабильная ценовая политика на произведенную продукцию и другие факторы сдерживают развитие фермерства.

Областную программу, а также сумму ее финансирования на 2011 год должны утвердить депутаты на сессии областного совета.