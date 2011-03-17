Янукович подписал закон о нулевой ставке ввозной пошлины на гречку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №3086–VI “О временном порядке налогообложения операций на импорт крупы гречневой”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно закону, “временно, до 1 июня 2011 года при ввозе (импортировании) на таможенную территорию Украины крупы гречневой, которая классифицируется согласно УКТ ЗЕД по товарным подкатегориям 1103 19 90 00, 1104 29 18 00, 1104 29 30 00, 1104 29 59 00 и 1104 29 89 00, ввозная пошлина взимается по нулевой ставке”.

Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует до 1 июня 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины” относительно ставки на некоторые зерновые культуры”.

Данным законом предусмотрено для решения вопроса наполнения внутреннего рынка гречневой группой и стабилизации ценовой ситуации, установить временно, до 1 июня 2011 года, нулевую ставку ввозной пошлины на указанную зерновую культуру.

Также в документе отмечено, что производство крупы гречневой в Украине составляет 30% от общего объема производства круп. В последние годы наметилась тенденция к сокращению посевных площадей под гречихой, в частности, если в 2000 году посевные площади гречихи составляли 573,5 тыс. га, то в 2010 году – только 215,4 тыс. га.

Соответственно, и производство гречихи в 2010/11 маркетинговом году ожидается на уровне 138 тыс. тонн, что является наименьшим объемом за последние годы.