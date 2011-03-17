На юге Украины зерновые посеяны на 32 тыс. га

12:35, 17 марта 2011
Агро
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В южных регионах Украины, по данным на 16 марта, зерновые посеяны на площади 32 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

Также, по его словам, на 3 млн. га площадей, засеянных озимыми культурами, внесены минеральные удобрения.

При этом премьер-министр отметил, что правительство делает все необходимое для полноценного обеспечения проведения весенне-полевых работ. В частности, на программу поддержки сельхозпроизводителей из бюджета уже выделено более 22 млн. грн., что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, Н.АЗАРОВ напомнил, что Аграрному фонду выделено 1,5 млрд. грн. для проведения форвардных закупок сельхозпродукции.

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