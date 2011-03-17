Объем привлекаемых аграриями кредитов за месяц вырос втрое – Азаров

Объем кредитов, привлекаемых сельскохозяйственными производителями, с середины февраля до середины марта вырос в три раза – до 1,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров.

«С 14 февраля 2011 года объемы привлеченных сельхозпроизводителями кредитных средств выросли с 531 млн. грн. до 1,5 млрд. грн. по состоянию на 15 марта», – сказал премьер-министр.